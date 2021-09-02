"Первый тайм я угадал. Что произошло в перерыве? У меня ощущение, что то многие не поняли, что от них требуют, или игра пошла по инерции. В линии обороны начались разрывы. Мы в атаке себя уверенно чувствуем, а в защите – нет. Проблема в том, что команда не играет в обороне. Вообще. Есть три защитника и иногда возвращался Караваев.

Казахстан – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Нет лидера обороны, который будет ее строить и требовать. У нас такой был Олег Лужный. Я пришел в Динамо в 18 лет, так он год меня кричал. Я терпел это, а потом сказал: "Чего ты на меня кричишь?" А сегодня в сборной Украины мало кто может крикнуть, подсказать, подбодрить. Большинство боится что-то сказать.

И надо еще знать, кому подсказать. Кто-то просто махнет рукой. Есть Ярмоленко, который может накричать, но он же впереди играет. И не может только Ярмоленко, Зинченко и Малиновский тянуть всю команду. Все должны стараться. Команда в обороне – команда в атаке. Мог бы стать лидером обороны Степаненко? Да, он кричит", – цитирует Ващука Obozrevatel.

Напомним, несмотря на тотальную доминацию украинцы в двух матчах с Казахстаном потеряли очки. Сейчас "сине-желтые" пока сохраняют второе место в своей группе отбора на ЧМ-2022.

"Буратіни", "ситі коти", "піжони", "кошмар", "нема слів": збірну України нещадно б'ють за Казахстан – накипіло