"Перший тайм я вгадав. Що сталося в перерві? У мене відчуття, що чи то багато хто не зрозумів, що від них вимагають, чи гра пішла за інерцією. У лінії оборони почалися розриви. Ми в атаці себе впевнено почуваємо, а в захисті – ні. Проблема в тому, що команда не грає в обороні. Взагалі. Є три захисники і іноді повертався Караваєв.

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Немає лідера оборони, який буде її вибудовувати і вимагати від неї. У нас такий був Олег Лужний. Я прийшов у Динамо в 18 років, так він рік на мене кричав. Я терпів це, а потім сказав: "Чого ти на мене кричиш?" А сьогодні у збірній України мало хто може крикнути, підказати, підбадьорити. Більшість боїться щось сказати.

І треба ще знати, кому підказати. Хтось просто махне рукою. Є Ярмоленко, який може накричати, але він же попереду грає. І не може тільки Ярмоленко, Зінченко і Маліновський тягти всю команду. Всі повинні старатися. Команда в обороні – команда в атаці. Чи міг би стати лідером оборони Степаненко? Так, він кричить", – цитує Ващука Obozrevatel.

Нагадаємо, попри тотальну домінацію українці у двох матчах з Казахстаном втратили очки. Зараз "синьо-жовті" поки зберігають другу сходинку у своїй групі відбору до ЧС-2022.

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