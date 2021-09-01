Казахстан – Украина – видео эффектного гола Яремчука
17:14 - Читати українською
Сборная Украины встречается с Казахстаном в 4-м туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на "Футбол 24".
Украинцы забили очень быстрый гол. Роман Яремчук эффектно обработал мяч и с 25 метров точно пробил по воротам. Красота!
Казахстан – Украина – видео гола Яремчука
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