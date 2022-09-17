"Как оценивать нынешний уровень Динамо? Очень просто я для себя это определил. Я посмотри состав АЕКа, и не зацепился ни за одну фамилию. Но потом я смотрю, в резерве есть Санхурхо. Это футболист, который долго выступал за Осасуну, был качественным игроком, но его по возрасту списали.

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И в этом клубе он даже не проходит в основу. То есть Динамо – ниже современной Осасуны, а соответственно, если измерять испанским чемпионатом, то это – команда зоны вылета в Примере", – сказал Моралес в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после 4-х туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатым, имея в своем активе 3 балла. В группе В Лигы Европы киевляне последние – после двух матчей они не набрали ни одного очка.

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