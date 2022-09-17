"Як оцінювати нинішній рівень Динамо? Дуже просто я для себе це визначив. Я подивися склад АЕКа, і не зачепився за жодне прізвище. Але потім я дивлюся, в резерві є Санхурхо. Це футболіст, який тривалий час виступав за Осасуну, був якісним гравцем, але його за віком списали.

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І в цьому клубі він навіть не проходить до основи. Тобто Динамо – нижче сучасної Осасуни, а відповідно, якщо вимірювати іспанським чемпіонатом, то це – команда зони вильоту в Прімері", – сказав Моралес у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після 4-х турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде одинадцятим, маючи у своєму активі 3 бали. У групі В Ліги Європи кияни пасуть задніх – після двох матчів вони не набрали жодного очка.

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