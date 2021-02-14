"Мы знаем об этой ситуации, пытаемся разобраться. В понедельник будем обращаться в комитет этики и честной игры УАФ.

"Уродов понабрали, бл**ь, чернож***х": расистский скандал в матче УПЛ

Мы сейчас выясняем, кем эти слова были сказаны. И в дальнейшем будем писать письма в комитет этики. Это очень неприятный инцидент. Никому не позволено оскорблять ни футболистов, ни других людей, ни соперников. Нужно уметь достойно проигрывать", – сказал Оганов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, в компенсированное время поединка 14-го тура УПЛ, после фола Владислава Калитвинцева на иранском новичке луганчан Захедитабаре Шахабе, между футболистами обеих команд произошла стычка, которая чуть не переросла в массовую драку. В этот момент со скамейки запасных черниговской команды в сторону игроков Зари прозвучала фраза с расистским подтекстом: "Уродов понабрали, бл**ь, чернож***х".

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