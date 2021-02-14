"Ми знаємо про цю ситуацію, намагаємося розібратися. У понеділок будемо звертатися у комітет етики і чесної гри УАФ.

"Виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х": расистський скандал у матчі УПЛ

Ми зараз з'ясовуємо, ким ці слова були сказані. І в подальшому будемо писати листи до комітету етики. Це дуже неприємний інцидент. Нікому не дозволено ображати ані футболістів, ані інших людей, ані суперників. Потрібно вміти гідно програвати", – сказав Оганов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, у компенсований час поєдинку 14-го туру УПЛ, після фолу Владислава Калитвинцева на іранському новачку луганців Захедітабарі Шахабі, між футболістами обох команд сталася сутичка, яка мало не переросла у масову бійку. У цей момент з лави запасних чернігівської команди у бік гравців Зорі прозвучала фраза з расистським підтекстом: "Виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х".

Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ