Юрист Сергей Коваль ответил на информацию Виктора Вацко об огромных долгах Карпат, которые могут перейти к новым владельцам клуба.

"Виктору Вацко перед тем, как разгонять зраду, нужно изучить матчасть. Не УЕФА определяет наследников по долгам, для этого есть соответствующие судебные инстанции DRC в ФИФА или всем известный CAS. Именно они рассматривают иски и определяют применение спортивного правопреемства.

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Также есть дисциплинарные органы, которые уже следят за соблюдением тех или иных решений. И важно: речь идет о спортивном правопреемстве, оно может не совпадать с классическим, ведь мы говорим о разных юридических лицах с разными собственниками, адресами и названиями.

Вообще не понимаю каким образом предыдущие владельцы (имеют отношение – прим.) к нынешним и какие претензии они могут кому-то предъявлять. Скорее спортивное правопреемство может иметь и положительный эффект: Карпаты могут приобрести не только обязательства, но и права: компенсации, механизм солидарности.

В любом случае это не первый прецедент, есть еще вопрос по одному известному клубу с историей и беглым президентом. Но это другая история. А вот господину Вацко надо более тщательно готовиться, хотя он же блогер, какая здесь ответственность", – написал Коваль в своем твиттере.

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