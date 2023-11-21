"Потрібно ретельніше готуватися": юрист відреагував на інсайд Вацка про мільйонні борги Карпат після рішення УЄФА
"Віктору Вацку перед тим, як розганяти зраду, потрібно вивчити матчастину. Не УЄФА визначає спадкоємців щодо боргів, для цього є відповідні судові інстанції DRC у ФІФА або всім відомий CAS. Саме вони розглядають позови і визначають застосування спортивного правонаступництва.
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Також є дисциплінарні органи, які вже слідкують за дотриманням тих чи інших рішень. І важливо: мова йде про спортивне правонаступництво, воно може не збігатися з класичним, адже ми говоримо про різні юридичні особи з різними власниками, адресами і назвами.
Взагалі не розумію яким чином попередні власники (мають відношення – прим.) до нинішніх і які претензії вони можуть комусь висувати. Скоріше спортивне правонаступництво може мати і позитивний ефект: Карпати можуть набути не тільки зобовʼязань, а й прав: компенсації, механізму солідарності.
В будь-якому випадку це не перший прецедент, є ще питання по одному відомому клубу з історією і президентом-втікачем. Але то інша історія. А от пану Вацку треба більш ретельно готуватися, хоча він же блогер, яка тут відповідальність", – написав Коваль у своєму твіттері.
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