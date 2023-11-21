Юрист Сергій Коваль відповів на інформацію Віктора Вацка про величезні борги Карпат, які можуть перейти до нових власників клубу.

"Віктору Вацку перед тим, як розганяти зраду, потрібно вивчити матчастину. Не УЄФА визначає спадкоємців щодо боргів, для цього є відповідні судові інстанції DRC у ФІФА або всім відомий CAS. Саме вони розглядають позови і визначають застосування спортивного правонаступництва.

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Також є дисциплінарні органи, які вже слідкують за дотриманням тих чи інших рішень. І важливо: мова йде про спортивне правонаступництво, воно може не збігатися з класичним, адже ми говоримо про різні юридичні особи з різними власниками, адресами і назвами.

Взагалі не розумію яким чином попередні власники (мають відношення – прим.) до нинішніх і які претензії вони можуть комусь висувати. Скоріше спортивне правонаступництво може мати і позитивний ефект: Карпати можуть набути не тільки зобовʼязань, а й прав: компенсації, механізму солідарності.

В будь-якому випадку це не перший прецедент, є ще питання по одному відомому клубу з історією і президентом-втікачем. Але то інша історія. А от пану Вацку треба більш ретельно готуватися, хоча він же блогер, яка тут відповідальність", – написав Коваль у своєму твіттері.

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