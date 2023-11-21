Украинская машина боролась за единоличное лидерство

Молодежка Украины подходила к последнему матчу в 2023 году в статусе лидера группы F, выиграв все четыре матча с суммарным счетом 11:2. А группа у нас серьезная – в соперниках Англия, Северная Ирландия, Сербия и Люксембург. И как тут не вспомнить комментарий Максима Гиленко о том, что Унаи Мельгоса – ноунейм, который ничего не добился и не должен возглавлять сборную?

Кроме того, в нашем квартете затесался Азербайджан, с которым и пришлось закрывать год. Побеждать надо было обязательно, ведь англичане отставали всего на три очка, а сербы могли приблизиться на это расстояние. Украина считалась фаворитом матча, хотя кавказцы отличаются неуступчивостью.

Унаи Мельгоса провел ротацию. Слева – киевляне, справа – львовяне

Тренерский штаб сборной после разгрома Люксембурга провел серьезную ротацию. На скамейку отправились Смоляков, Рубчинский и Вьюнник, а Ванат пропускал поединок из-за повреждения ахилла. Владислава в центре нападения заменил Краснопир.

Вместо Рубчинского появился Очеретько – очевидно, это вознаграждение за классный выход на замену в предыдущем матче (Олег отдал ассист). На левом фланге обороны появился Вивчаренко, а позицию правого вингера занял Квасница. Таким образом, слева сформировалась динамовская связка Вивчаренко-Волошин, а справа действовала парочка из Руха – Роман-Квасница.

Азербайджан копировал Реброва. Грамотная структура и сыгранность помогли Украине

Азербайджан пытался косплеить тактику сборной Украины с матча против Италии, обороняясь компактным блоком в схеме 5-4-1. Правда, без попыток прессинга. Вообще, кавказцы почти не переходили центральную часть поля, да и мяча они почти не видели – владение сборной Украины достигло показателя в 73%.

Но нельзя сказать, что модель соперника не создавала проблем. "Сине-желтым" приходилось раскачивать блок перекатами с фланга на фланг. Большинство созданных моментов пришло именно с флангов. Ближе к 20-й минуте такой футбол даже мог показаться скучным в тактическом плане.

Хотя на самом деле варианты для продвижения в центре возникали частенько. Особенно в этом плане выделялся Ярмолюк. Вообще, структура игры Украины выглядела грамотно и гибко – футболисты обменивались позициями, но незаполненных зон в атаке не было. При этом всегда были каналы передач в ширину, глубину и между линиями. Неплохо за дальние мячи и подачи цеплялся Краснопир.

Заснуть болельщикам не дали несколько факторов. Первый – азербайджанцы при линии в пять защитников ужасно оборонялись на флангах, оставляя кучу пространства и теряя футболистов на ровном месте. В этом сильно помогали продвижение Батагова и качественные диагонали.

Второй фактор – темп игры "сине-желтых" оказался чрезвычайно высоким во всех аспектах (передачи, контрпрессинг, заполнение зон завершения). Здесь помогала сыгранность (особенно на флангах). Как следствие, получили третий фактор – кучу моментов.

Украина должна была уничтожить соперника в первые полчаса

Чем-то этот матч напоминал вчерашнее противостояние с итальянцами, только теперь в роли "Скуадры" были украинцы. И источников создания остроты у нас было больше. Дебютный момент был создан уже на 55-й секунде, когда Квасница получил своевременный пас на ход от Романа. Илья прострелил на линию вратарской, а Краснопир замкнул ударом над каркасом!

Еще через минуту Украина заработала угловой. Очеретько неожиданно решился на сухой лист, направляя мяч точно в ближнюю девятку – Азербайджан спасла крестовина! Ровно через минуту Краснопир замыкал навес из глубины, пробив головой в руки голкиперу, а еще через несколько секунд Волошин замкнул прострел Романа. Назар попал в перекладину!

После этого у Краснопира был еще один острый удар головой (мимо дальнего угла). До 20-й минуты Украина организовала еще несколько атак с врыванием в штрафную, а на 22-й "сине-желтые" могли отличиться со штрафного – это Бражко нанес мощный выстрел. Перекладина снова спасла Азербайджан, а мяч от нее отскочил на линию ворот!

В конце концов, доминирование подопечных Унаи Мельгосы вылилось в пенальти. Ярмолюк открылся между линиями, в щели между несколькими защитниками, и получил своевременный пас – после чего запустил проникающую передачу на левый край штрафной. Волошин оказался первым на мяче, а Рзаев его толкнул. К "отметке" подошел Бражко, который по-пижонски переиграл голкипера. 1:0!

В дальнейшем содержание игры не менялось, но моментов стало меньше. После забитого гола и до перерыва вспоминаются только неплохие дальние удары в исполнении Краснопира и Бражко – первый пробил в руки вратарю, а выстрел другого прошел рядом со стойкой. В конце концов, отдыхать команда ушла при минимальном преимуществе в счете.

Второй тайм разочаровал

Ожидалось, что во втором тайме Азербайджан продолжит безвольно наблюдать за комбинациями Украины. Впрочем, не все случилось, как думалось. Кавказцы серьезно прибавили в активности – как при игре на мяче, так и без него. У них появился и прессинг, и выигранные единоборства, и быстрые фланговые контратаки.

А вот у нашей команды весь лоск первого тайма исчез. Хуже того, моментов уже не возникало, за исключением нескольких интересных подходов и заблокированного удара Очеретько из центра штрафной. Черновой работы стало больше – и в этой "чернухе" Азербайджан нашел несколько моментов.

К счастью, надежно сыграл Нещерет, парировавший опасные удары Акунзаде и Джафарова с периметра штрафной. Кроме того, в одном из эпизодов его пытались перебросить с дальней дистанции. Завершение игры вообще оказалось нервным, но преимущество в классе сыграло в нашу пользу – подопечные Унаи Мельгосы удержали минимальную победу.

Благодаря этому успеху сборная Украины U-21 сохранила лидерство в группе F, набрав 15 очков из 15-ти возможных. Прекрасный результат, но расслабляться в 2024-м году нельзя.