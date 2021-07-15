"Мы должны выиграть битву за Marca и TVE. Таким образом мы сможем их изолировать. El Rondo (программа на TVE – прим.) прекратит свое существование. Если раньше это должно было бы занять несколько месяцев, то теперь ее закроют сразу. Если несколько сезонов, придется подождать до лета. El Rondo больше не будет существовать. Будет программа о Реале.

Реал шантажировали скандальными записями Переса – президент мадридцев мог спастись за безумную сумму

Не осталось ничего, кроме Marca. Нам нужно прогнуть под себя Marca. Потому что с Marca и TVE все будет кончено. У них больше никого нет в штате, и другим будет стыдно, что их бросили. Потому что прямо сейчас Marca с ними. Это пугает", – цитирует Переса Marca со ссылкой на El Confidencial.

К слову, ранее были опубликованы оскорбительные слова Переса в адрес многих коллег и личностей из мира футбола. В частности, досталось Раулю, Икеру Касильясу, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью и другим.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті