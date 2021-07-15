"Ми повинні виграти битву за Marca і TVE. Таким чином ми зможемо їх ізолювати. El Rondo (програма на TVE – прим.) припинить своє існування. Якщо раніше це повинно було б зайняти кілька місяців, то тепер її закриють одразу ж. Якщо кілька сезонів, доведеться почекати до літа. El Rondo більше не буде існувати. Буде програма про Реал.

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Не залишилося нічого, крім Marca. Нам потрібно прогнути під себе Marca. Тому що з Marca і TVE все буде скінчено. У них більше нікого немає в штаті, і іншим буде соромно, що їх кинули. Тому що прямо зараз Marca з ними. Це лякає", – цитує Переса Marca з посиланням на El Confidencial.

До слова, раніше були опубліковані образливі слова Переса на адресу багатьох колег і особистостей зі світу футболу. Зокрема, дісталося Раулю, Ікеру Касільясу, Кріштіану Роналду, Жозе Моурінью та іншим.

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