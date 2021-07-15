Пресс-служба мадридцев в официальном заявлении подтвердила, что клуб шантажировали еще 10 лет назад.

"Дель Боске – болван": чемпион мира и Европы стал очередной жертвой записей Переса

Скандальные записи тайно сделал журналист Хосе Антонио Абеллан. В 2011 году он встречался с вице-президентом Реала Эдуардо Фернандесом де Бласом с предложением выкупить материал за 10 миллионов евро. Впрочем, клуб не воспользовался такой возможностью.

Напомним, информационное пространство Испании взорвали записи Переса, в которых президент Реала унижал Касильяса, Рауля, Роналду и других легенд "сливочных".

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