"Дома тренироваться легче – родная земля дает больше сил. Все ребята переаккумулировались и работают с двойной энергией и мотивацией. Но уже хочется поехать в Киев. Не был уже там два месяца, и хочется вернуться в родной город. Хотя и здесь нас неплохо принимают (Динамо готовится к матчу с СК Днепр-1 на базе Руха во Львове, – прим.).

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Относительно соперников по групповому этапу Лиги Европы... Будем играть против хороших команд. Я считаю, что нужно еще раз доказать турецким фанатам и Фенербахче, что мы сильнее их. Что касается двух других соперников, то это сильные команды и будет интересно сыграть с ними.

Я хотел, наверное, Цюрих, поскольку там играет украинец (Богдан Вьюник, – прим.). А так мне было все равно против кого играть", – цитирует Ваната официальный сайт Динамо.

Напомним, после вылета от Бенфики в плей-офф Лиги чемпионов Динамо попало в групповой этап Лиги Европы, где его соперниками будут французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЕК Ларнака.

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