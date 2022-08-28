"Вдома тренуватися легше – рідна земля дає більше сил. Усі хлопці переакумулювалися та працюють із подвійною енергією та мотивацією. Але вже хочеться поїхати до Києва. Не був уже там два місяці, і хочеться повернутися до рідного міста. Хоча й тут нас непогано приймають (Динамо готується до матчу з СК Дніпро-1 на базі Руха у Львові, – прим.).

"Я не бачу прогресу в Динамо": Сабо спрогнозував місце киян у групі Ліги Європи

Щодо суперників по груповому етапу Ліги Європи... Будемо грати проти хороших команд. Я вважаю, що треба ще раз довести турецьким фанатам та Фенербахче, що ми сильніші за них. Щодо двох інших суперників, то це сильні команди, і буде цікаво зіграти з ними.

Я хотів, мабуть, Цюрих, оскільки там грає українець (Богдан В’юнник, – прим.). А так мені було все одно, проти кого грати", – цитує Ваната офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після вильоту від Бенфіки у плей-офф Ліги чемпіонів Динамо потрапило у груповий етап Ліги Європи, де його суперниками будуть французький Ренн, турецький Фенербахче і кіпрський АЕК Ларнака.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ