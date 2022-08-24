"АЕК – это очень опытная команда, которая много выступает в еврокубках. В команде много легионеров, опытный испанский тренер, поработавший в разных странах. Многие игроки, поигравшие в Примере, внутри поля качественные футболисты, и конечно, Альтман – сильный исполнитель.

СК Днепр-1 вернул из лазарета одного из лидеров, но имеет другие потери на ответный матч ЛЕ против АЕКа

Конечно, если мы хотим в групповой раунд Лиги Европы, то завтра обязательно должны побеждать. Но ведь мы понимаем, что нам завтра будет очень тяжело, поскольку я знаю, какие болельщики у АЕКа и они будут придавать команде дополнительные усилия, и играть еще лучше в своих родных стенах. Мы будем готовиться к этому.

Из-за травм с нами не полетели Лучкевич, Пурита и Горбунов, оставшиеся работать в Кошице. Они будут готовиться к следующим матчам. Ну и конечно из-за красной карточки в первом матче нам не поможет Сарапий.

Начало сезона? Очень приятные чувства, ведь начались официальные игры, а мы соскучились по этим эмоциям, по болельщикам, ведь у нас больше полугода не было официальных матчей. Если быть точным, то более восьми месяцев мы не играли в футбол, поэтому сейчас от всего ощущения очень положительные", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Первый поединок против АЕКа СК Днепр-1 проиграл со счетом 2:1, что оставляет шансы побороться за выход в следующий раунд. Матч состоится завтра, 25 августа. Начало в 19.00.

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