25-летний форвард станет игроком Колоса. Уже сегодня, 1 июня, Анатолий должен подписать контракт с ковалевцами, утверждает Динамомания.

Нуриев объявил об уходе из Миная

Недавно игрок сборной Азербайджана объявил об уходе из Миная, за который выступал с 2018-го. В прошлом сезоне Анатолий стал лучшим бомбардиром закарпатцев, отметившись 10-ю голами и ассистом в 22 встречах УПЛ.

Минай по итогам кампании 2020/21 все же вылетел из УПЛ, а Колос – потенциальный новый клуб Анатолия Нуриева – занял 4 место и будет играть в Лиге конференций.

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