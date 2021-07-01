25-річний форвард стане гравцем Колоса. Вже сьогодні, 1 червня, Анатолій має підписати контракт з ковалівцями, стверджує Динамомания.

Нурієв оголосив про відхід із Миная

Нещодавно гравець збірної Азербайджану оголосив про відхід з Миная, за який виступав з 2018-го. Минулого сезону Анатолій став найкращим бомбардиром закарпатців, відзначившись 10-ма голами та асистом в 22 зустрічах УПЛ.

Минай за підсумками кампанії 2020/21 все ж вилетів з УПЛ, а Колос – потенційний новий клуб Анатолія Нурієва – посів 4 сходинку та гратиме у Лізі конференцій.

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