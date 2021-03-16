Капитан Миная Анатолий Нуриев поделился эмоциями от приглашения в команду Джанни Де Бьязи для участия в отборочных матчах ЧМ-2022 с командами Португалии и Сербии.

"Мне нравятся новые вызовы. Сначала – в составе Миная, когда мы впервые пробились в полуфинал Кубка Украины, а затем завоевали право выступать в чемпионате УПЛ.

Нуриев получил дебютный вызов в сборную Азербайджана

Теперь на очереди испытания на международной арене в составе сборной Азербайджана. Я уже дважды встречался с главным тренером Джанни Де Бьязи и он говорил, что рассчитывает на меня. Конечно, это доверие очень вдохновляет. Постараюсь не разочаровать его и многочисленных болельщиков. Уже в конце марта сборную Азербайджана ждут нелегкие испытания в отборочных поединках с Португалией и Сербией, в составе которых есть "звезды" мирового футбола, а также спарринг – с Катаром.

Планирую присоединиться к сборной Азербайджана 21 марта в Италии, где она через три дня будет выяснять отношения в Турине с португальцами. Надеюсь, приобретенный международный опыт поможет мне прогрессировать, что станет подспорьем и в выступлениях за Минай на клубном уровне", – сказал Нуриев в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Анатолий родился в Украине на Закарпатье, но его прадед родом из Азербайджана. В текущем сезоне форвард Миная провел 18 встреч, в которых отличился 8 голами.

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