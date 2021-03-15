Один из лидеров нынешнего Миная Анатолий Нуриев попробует свои силы не в национальной команде Украины.

Форварда Миная впервые вызвали в сборную Азербайджана, сообщает официальный сайт закарпатцев. Соответствующий запрос поступил в клуб. В услугах футболиста заинтересован главный тренер Джанни Де Бьязи.

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Нуриев отправится в расположение национальной команды уже 21 марта после поединка 19-го тура УПЛ против Мариуполя. У сборной Азербайджана запланированы три матча – в квалификации ЧМ-2022 с Португалией и Сербией, а также товарищеский матч с Катаром.

Анатолий родился в Украине на Закарпатье, но его прадед родом из Азербайджана. В текущем сезоне форвард Миная провел 18 встреч, в которых отличился 8 голами.

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