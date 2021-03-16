Капітан Миная Анатолій Нурієв поділився емоціями від запрошення у команду Джанні Де Б'язі для участі у відбіркових матчах ЧС-2022 з командами Португалії та Сербії.

"Мені подобаються нові виклики. Спочатку – у складі Миная, коли ми вперше пробилися у півфінал Кубка України, а потім завоювали право виступати у чемпіонаті УПЛ.

Нурієв отримав дебютний виклик у збірну Азербайджану

Тепер на черзі випробування на міжнародній арені у складі збірної Азербайджану. Я вже двічі зустрічався з головним тренером Джанні Де Б'язі і він говорив, що розраховує на мене. Звичайно, ця довіра дуже надихає. Постараюся не розчарувати його і численних уболівальників. Уже наприкінці березня збірну Азербайджану чекають нелегкі випробування у відбіркових поєдинках з Португалією і Сербією, в складі яких є "зірки" світового футболу, а також спаринг – з Катаром.

Планую приєднатися до збірної Азербайджану 21 березня в Італії, де вона через три дні з'ясовуватиме стосунки в Турині з португальцями. Сподіваюся, набутий міжнародний досвід допоможе мені прогресувати, що стане підмогою і у виступах за Минай на клубному рівні", – сказав Нурієв у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Анатолій народився в Україні на Закарпатті, але його прадід родом із Азербайджану. У поточному сезоні форвард Миная провів 18 зустрічей, в яких відзначився 8 голами.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє