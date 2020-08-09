"Ну все, Пирло попал": Гаттузо в своем стиле высказался о новом тренере Ювентуса

"Ну все, Пирло попал... Ему повезло, что он начнет тренерскую карьеру в Ювентусе, но это такая должность, где прекрасной игровой карьеры недостаточно. Придется учиться, настойчиво работать и не спать.

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Быть ​​игроком и быть тренером – это совсем не одно и то же. Это совершенно другая профессия, и её нельзя выучить только по книгам. Нужно разобраться в ней и много работать. Это другой мир", – цитирует специалиста Goal.com.

Напомним, Ювентус уволил Маурицио Сарри с поста наставника Юве и назначил на его место легендарного Андреа Пирло, который не имеет опыта тренерской работы. Отметим, что накануне команда самого Гаттузо вылетела из Лиги чемпионов от Барселоны.

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