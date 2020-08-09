"Ну все, Пірло попав": Гаттузо в своєму стилі висловився про нового тренера Ювентуса

"Ну все, Пірло попав... Йому пощастило, що він почне тренерську кар'єру в Ювентусі, але це така посада, де однієї прекрасної ігрової кар'єри недостатньо. Доведеться вчитися, наполегливо працювати і не спати.

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Бути гравцем і тренером – це абсолютно різні речі. Тренерську професію не освоїш в книжках – у неї потрібно зануритися і старанно працювати. Це зовсім інший світ", – цитує слова фахівця Goal.com.

Нагадаємо, Ювентус звільнив Мауріціо Саррі з посади наставника та призначив на його місце легендарного Андреа Пірло, який не має досвіду тренерської роботи. Зазначимо, що напередодні команда самого Гаттузо вилетіла з Ліги чемпіонів від Барселони.

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