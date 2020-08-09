Пирло планирует кадровую революцию в Ювентусе – экс-звезда Шахтера попал под горячую руку коуча

"Профессор" не рассчитывает в следующем сезоне на Гонсало Игуаина, Сами Хедиру и экс-звезду Шахтера Дугласа Косту, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере. По его словам, Пирло также хочет приобрести полузащитника и форварда.
Решение в стиле Ювентуса, – директор клуба о назначении Пирло
Кроме того, новый алленаторе Юве планирует продлить контракт с Дибалой. Форвард хочет зарабатывать 15 млн евро в год – боссы туринцев предлагают 10 млн и бонусы. Сообщается, что если стороны договорятся, то новый контракт будет заключен до 2025 года.
Напомним, Ювентус уволил Маурицио Сарри с поста наставника и назначил на его место легендарного Андреа Пирло, который не имеет опыта тренерской работы.
Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш залишився без тренера і може піти, топ-клуб на горизонті