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Пирло планирует кадровую революцию в Ювентусе – экс-звезда Шахтера попал под горячую руку коуча

11:51 - Читати українською
Пирло планирует кадровую революцию в Ювентусе – экс-звезда Шахтера попал под горячую руку коуча
Сосредоточен Андреа Пирло / Твиттер ФК Ювентус

Новый руководитель туринцев Андреа Пирло, похоже, хочет попрощаться с некоторыми игроками основы.

"Профессор" не рассчитывает в следующем сезоне на Гонсало Игуаина, Сами Хедиру и экс-звезду Шахтера Дугласа Косту, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере. По его словам, Пирло также хочет приобрести полузащитника и форварда.

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Кроме того, новый алленаторе Юве планирует продлить контракт с Дибалой. Форвард хочет зарабатывать 15 млн евро в год – боссы туринцев предлагают 10 млн и бонусы. Сообщается, что если стороны договорятся, то новый контракт будет заключен до 2025 года.

Напомним, Ювентус уволил Маурицио Сарри с поста наставника и назначил на его место легендарного Андреа Пирло, который не имеет опыта тренерской работы.

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Дуглас Дуглас Коста Гонсало Гонсало Игуаин Сами Сами Хедира Пауло Пауло Дибала Италия Андреа Андреа Пирло
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