Пирло планирует кадровую революцию в Ювентусе – экс-звезда Шахтера попал под горячую руку коуча

"Профессор" не рассчитывает в следующем сезоне на Гонсало Игуаина, Сами Хедиру и экс-звезду Шахтера Дугласа Косту, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере. По его словам, Пирло также хочет приобрести полузащитника и форварда.

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Кроме того, новый алленаторе Юве планирует продлить контракт с Дибалой. Форвард хочет зарабатывать 15 млн евро в год – боссы туринцев предлагают 10 млн и бонусы. Сообщается, что если стороны договорятся, то новый контракт будет заключен до 2025 года.

Напомним, Ювентус уволил Маурицио Сарри с поста наставника и назначил на его место легендарного Андреа Пирло, который не имеет опыта тренерской работы.

Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш залишився без тренера і може піти, топ-клуб на горизонті

Una delle priorità di mercato della #Juventus resta il rinnovo di Paulo #Dybala. L’argentino chiede un nuovo stipendio da top player internazionale (€15M netti a stagione). Bianconeri ne offrono €10M + bonus annui. A metà strada si può trovare l’intesa con la Juve fino al 2025 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2020