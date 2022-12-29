Бизнесмен Джон Текстор недавно завершил сделку по приобретению Лиона и заявил о намерениях создать конгломерат, в который также войдут Кристал Пэлас, Ботафого и Моленбек-Сен-Жан.

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Однако стало известно, что персонал Ботафого испытывает задержки с выплатами рождественских бонусов. Как информирует A Bola, это происходит из-за того, что некоторым игрокам и сотрудникам клуба не платили премии вовремя в предыдущие месяцы.

В ноябре клуб подтвердил, что столкнулся с "неожиданными проблемами", связанными с клубной казной.

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