Бізнесмен Джон Текстор нещодавно завершив угоду щодо придбання Ліона і заявив про наміри створити конгломерат, до якого також увійдуть Крістал Пелас, Ботафого та Моленбек-Сен-Жан.

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Однак стало відомо, що персоналу Ботафого затримують виплати різдвяних бонусів. Як повідомляє A Bola, це відбувається через те, що деяким гравцям та співробітникам клубу не платили премії вчасно у попередні місяці.

У листопаді клуб підтвердив, що зіткнувся з "несподіваними проблемами", пов'язаними з клубною скарбницею.

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