Новий власник Ліона не платить зарплату працівникам іншого клубу
06:00 - Читать на русском
Джон Текстор не виплачує зарплату працівникам бразильського Ботафого.
Бізнесмен Джон Текстор нещодавно завершив угоду щодо придбання Ліона і заявив про наміри створити конгломерат, до якого також увійдуть Крістал Пелас, Ботафого та Моленбек-Сен-Жан.
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Однак стало відомо, що персоналу Ботафого затримують виплати різдвяних бонусів. Як повідомляє A Bola, це відбувається через те, що деяким гравцям та співробітникам клубу не платили премії вчасно у попередні місяці.
У листопаді клуб підтвердив, що зіткнувся з "несподіваними проблемами", пов'язаними з клубною скарбницею.
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