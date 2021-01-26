Киевское Динамо решило идти в ногу со временем и создало отдел по вопросам инноваций.

"Бело-синие" на своем официальном сайте объявили о назначении Марка Гинзбурга вице-президентом Динамо по вопросам инноваций.

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"Наверное, вы помните, что одной из первых государственных программ, которые провозгласил после назначения президентом Украины Владимир Зеленский, была программа "Государство в смартфоне". Она означала, что Украина должна стать лидером в информационном пространстве. ФК Динамо будет реально воплощать эту программу в жизнь, мы делаем огромный шаг к диджитализации", – отметил известный в мире девелопмента и блокчейна Гинзбург.

К слову, Марк Зиновьевич родился в Киеве, но эмигрировал в США в конце 1980-х. Он является основателем "Украинского инвестиционного холдинга", президентом Федерации робототехники Украины и послом Global Blockchain Business Council (GBBC) в нашей стране.

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