Как известно, Динамо U-16 (игроки 2006 года рождения) ближайшие две недели будет находиться в Барселоне. Киевляне откликнулись на приглашение футбольной академии "Марсет" провести в Испании тренировочный сбор и товарищеские матчи.

Динамо получило приглашение от клуба Миколенко на благотворительную игру

По сообщению официального сайта "бело-синих", во время пребывания в Барселоне динамовцы стали участниками двух благотворительных турниров-триумвиратов "Украинцы с нами" ("Ukrainians With Us"). Первый день турнира представлял собой групповой этап, в рамках которого между собой сыграли три команды – Динамо, Барселона и Марсет.

Согласно регламенту, за победу в каждом матче командам насчитывалось по три очка, а за ничью – 2 балла. После каждой игры, длившейся 40 минут без перерыва, независимо от ее результата, проводилась серия пенальти, успех в которой дарил еще одно очко. Для победы в турнире необходимо было набрать наибольшее количество баллов.

В матче с Марсетом Динамо одержало победу 1:0, а по послематчевым пенальти выиграло со счетом 3:2 (обе команды выполняли по три удара с 11-метровой отметки).

Поединок с Барселоной также завершился минимальной победой. Героем матча стал голкипер Динамо Вячеслав Суркис, которому удалось отразить в серии одиннадцатиметровых два удара с точки, один из которых исполнял сын Патрика Клюйверта.

Триумфатор поделился своей радостью в социальной сети Instagram, выложив фото с кубком и подписав словами: "Победа над Барселоной и новый трофей – это тебе, родная Украина!".

Россия напала на Украину: Реброва и Вернидуба сватают в иностранные клубы, Динамо ждет Ливерпуль (LIVE)