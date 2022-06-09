"Мы не можем забыть о бесчинстве, которое ежедневно происходит в Украине. Реакция болельщиков, игроков и руководства Эвертона и их поддержка Виталия Миколенко, его страны и людей, страдающих от этого бесчеловечного нападения, были искренними и действительно удивительными.

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Клуб уже внес важный вклад. Я могу подтвердить, что мы предложили Динамо провести товарищеский матч на Гудисон Парк для сбора дополнительных средств в поддержку украинцев. Подробности будут в ближайшее время", – отметил Мошири в открытом письме болельщикам Эвертона.

Напомним, что с начала войны Динамо провело несколько поединков, в которых собирали средства в помощь Украине. Среди соперников были Легия, Галатасарай, ЧФР Клуж, Боруссия Дортмунд, Динамо Загреб, Базель, Флора.

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