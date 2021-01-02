Чемпіон Франції недовго залишався без головного тренера. Після відставки Томаса Тухеля новим наставником Парі Сен-Жермен став Маурісіо Почеттіно.

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно призначений головним тренером ПСЖ, який 29 грудня оголосив про відхід Томаса Тухеля. 48-річний Почеттіно залишався без роботи з листопада 2019-го після звільнення з Тоттенхема.

Офіційний Twitter ПСЖ підтвердив призначення нового тренера. Контракт розрахований до 30 червня 2022 року. Вже завтра, 3 січня, аргентинець проведе перше тренування.

Цікаво, що Почеттіно свого часу захищав кольори парижан у статусі футболіста, а саме з 2001 по 2003 рік. Маурісіо розпочав тренерську кар'єру в Еспаньйолі, а пізніше тренував на Туманному Альбіоні, попрацювавши в Саутгемптоні і Тоттенхемі. Найвищим досягненням в його кар'єрі став вихід зі "шпорами" у фінал Ліги чемпіонів 2018/19.

Що стосується ПСЖ, то Томас Тухель очолював команду з літа 2018-го. Німець виграв 2 чемпіонські титули Ліги 1 та дійшов до фіналу ЛЧ 2019/20, у якому парижани програли Баварії (0:1).

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