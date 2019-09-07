Роналду получит невероятную сумму по новому спонсорскому контракту

Португалец подписал новый контракт с Nike до 2026 года.

Новый семилетний контракт с производителем спортивной экипировки Nike принесет нападающему Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду минимум 162 миллиона евро, сообщает Der Spiegel.

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Кроме того, соглашением предусмотрено, что за каждый выигранный трофей 5-кратный обладатель Золотого мяча будет получать бонус в размере 4 миллионов евро.

Сотрудничество Криштиану Роналду со всемирно известным американским брендом началось в 2004 году. Интересно, что техническим спонсором Ювентуса, за который он выступает, является Аdidas.

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Напомним, звездный португалец стал чемпионом Италии в свой первый сезон после перехода из мадридского Реала.

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