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Новий спонсорський контракт принесе Кріштіану Роналду 162 млн євро

09:33 30 Читать на русском
Новий спонсорський контракт принесе Кріштіану Роналду 162 млн євро
Кріштіану Роналду / IANS

Португалець підписав новий контракт з Nike до 2026 року.

Новий семирічний контракт з виробником спортивного екіпірування Nike принесе нападнику Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду щонайменше 162 мільйони євро, повідомляє Der Spiegel.

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Крім того, угодою передбачено, що за кожен виграний трофей 5-разовий володар Золотого м'яча буде отримувати бонус у розмірі 4 мільйонів євро.

Співпраця Кріштіану Роналду зі всесвітньо відомим американським брендом почалося ще у 2004 році. Цікаво, що технічним спонсором Ювентуса, за який він виступає, є Аdidas.

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Нагадаємо, зірковий португалець став чемпіоном Італії у свій перший сезон після переходу з мадридського Реала.

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