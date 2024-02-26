Новый шедевр Леау в видеообзоре матча Милан – Аталанта – 1:1
10:23 - Читати українською
Милан и Аталанта расписали ничью в 26-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
Тён Копмейнерс 42’
42’ Тён Копмейнерс
Милан открыл счет на 3-й минуте благодаря очередному соло Леау. Португалец разобрался с двумя защитниками, а затем закрутил в дальнюю девятку.
Милан не смог дожать Аталанту, несмотря на бешеное преимущество – Интер и Юве оторвались, бергамаски потеряли победную серию
"Россонери" сами придумали себе проблемы под занавес первого тайма. Жиру пришел помогать обороне, но вместо мяча ударил Гольма – пенальти. Копмейнерс четко пробил с "точки". После перерыва голов не было, поэтому команды поделили очки.
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