Мілан та Аталанта розписали нічию у 26-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мілан відкрив рахунок на 3-й хвилині завдяки черговому соло Леау. Португалець розібрався з двома захисниками, а потім закрутив у дальню дев'ятку.

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"Россонері" самі вигадали собі проблеми під завісу першого тайму. Жиру прийшов допомагати обороні, але замість м'яча вдарив Гольма – пенальті. Копмейнерс чітко пробив з "позначки". По перерві голів не було, тому команди поділили очки.