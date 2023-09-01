Челсі продовжує надактивну трансферну кампанію, підписавши Коула Палмера з Манчестер Сіті. Англієць також грає на фланзі атаки, тож стане ще однією загрозою ігровому часу Мудрика в Челсі.

Лунін має проблеми у Реалі через прихід Кепи. Цікаво, що Андрій може отримати ще одного українця у партнери – Реал націлився на 16-річного Іллю Волошина, який зараз виступає за Райо Махадаонду. А Зінченко в інтерв'ю Ріо Фердінанду здивував легендарного захисника МЮ, назвавши найкращого опорника АПЛ. Детальніше про це дивіться в дайджесті "Футбол 24".