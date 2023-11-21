Сергей Ребров на матч с Италией выставил прогнозируемый состав с одним сюрпризом. В центре обороны ближе к левому флангу вышел не Николай Матвиенко, а Александр Сваток. 29-летний защитник отыграл не безупречно, но выбор главного тренера выглядит правильным.

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Сборная Украины отыграла на ноль, а Сваток выдал неплохие показатели. Статистический портал WhoScored определил Александра лучшим в составе "сине-желтых" с оценкой 7.4, а SofaScore, выставив 7.6 балла, вообще назвал его лучшим игроком матча.

Конечно, это не совсем так, если учесть несколько позиционных ошибок Сватка и эпизоды с растерянностью. А также успехи его партнеров – Миколенко отчаянно и организованно действовал в обороне, Судаков очень солидно отыграл против средней линии итальянцев.

Но статистика защитника СК Днепр-1 заслуживает внимания. Сваток выполнил 15 оборонительных действий. Дважды удачно сыграл в отборе, дважды перехватил мяч, заблокировал три удара, восемь раз вынес мяч из собственной штрафной и сделал четыре подбора.

Есть и негатив. Если "внизу" Сваток выиграл все четыре дуэли, то в воздухе трижды проиграл борьбу. Другое дело, что игра на втором этаже – это слабое место Матвиенко, который вряд ли сделал бы разницу.

А вот фирменных передач Николая моментами не хватало. У Сватка рабочая нога правая, что ограничивает его варианты на левой половине поля. Он не рисковал, играл на ближнего и оставлял долгие переводы Забарному.

В любом случае, Матвиенко должен задуматься. Решающий матч отбора – Николай садится в запас. Перспективы Сватка наоборот растут. В марте он качественно отыграл на Уэмбли, а теперь сохранил уровень против Италии. Александр становится хорошим выбором против сильных соперников, где надежность в обороне важнее первого паса.

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