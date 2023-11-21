Сергій Ребров на матч з Італією виставив прогнозований склад з одним сюрпризом. У центрі оборони ближче до лівого флангу вийшов не Микола Матвієнко, а Олександр Сваток. 29-річний захисник відіграв не бездоганно, але вибір головного тренера виглядає правильним.

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Збірна України відіграла на нуль, а Сваток видав непогані показники. Статистичний портал WhoScored визначив Олександра найкращим у складі "синьо-жовтих" з оцінкою 7.4, а SofaScore, виставивши 7.6 бала, взагалі назвав його найкращим гравцем матчу.

Звичайно, це не зовсім так, якщо врахувати кілька позиційних помилок Сватка та епізоди з розгубленістю. А також успіхи його партнерів – Миколенко відчайдушно та організовано діяв в обороні, Судаков дуже солідно відіграв проти середньої лінії італійців.

Але статистика захисника СК Дніпро-1 варта уваги. Сваток виконав 15 оборонних дій. Двічі вдало зіграв у відборі, двічі перехопив м'яч, заблокував три удари, вісім разів виніс м'яч з власного штрафного та зробив чотири підбирання.

Є і негатив. Якщо "внизу" Сваток виграв всі чотири дуелі, то в повітрі тричі програв боротьбу. Інша справа, що гра на другому поверсі – це слабке місце Матвієнка, який навряд чи зробив би різницю.

А от фірмових передач Миколи моментами не вистачало. У Сватка робоча нога права, що обмежує його варіанти на лівій половині поля. Він не ризикував, грав на ближнього та залишав довгі переведення Забарному.

У будь-якому разі Матвієнко має задуматися. Вирішальний матч відбору – Микола сідає в запас. Перспективи Сватка навпаки ростуть. У березні він якісно відіграв на Вемблі, а тепер зберіг рівень проти Італії. Олександр стає хорошим вибором проти сильних суперників, де надійність в обороні важливіша за перший пас.

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