Игроки АПЛ сожалеют о своих увлечениях ставками в далеком прошлом.

Футбольная ассоциация Англии выдвинула защитнику Ноттингем Форест Гарри Тоффоло обвинение в нарушении правил о запрете ставок.

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С 22 января 2014-го по 18 марта 2017 года защитник позволил себе 375 "букмекерских грешков". Тогда Тоффоло выступал в низших лигах Англии – Норвич, Суиндон, Ротерхэм, Питерборо, Сканторп. Прошлым летом 27-летний Тоффоло присоединился к Ноттингему и дебютировал на уровне АПЛ (19 матчей, 2 ассиста).

Игрок "лесников" до 19 июля должен дать объяснение своим многочисленным нарушениям со ставками. Если аргументы Тоффоло будут неубедительными, ему грозит длительная дисквалификация. Ранее лучший бомбардир Брентфорда Айвен Тоуни получил 8 месяцев бана именно за чрезмерную любовь к азартным играм.

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