Футбольна асоціація Англії висунула захиснику Ноттінгем Форест Гаррі Тоффоло звинувачення у порушенні правил про заборону ставок.

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З 22 січня 2014-го по 18 березня 2017 року оборонець дозволив собі аж 375 "букмекерських грішків". Тоді Тоффоло виступав у нижчих лігах Англії – Норвіч, Свіндон, Ротерхем, Пітерборо, Сканторп. Минулого літа 27-річний Тоффоло приєднався до Ноттінгема і дебютував на рівні АПЛ (19 матчів, 2 асисти).

Гравець "лісників" до 19 липня має надати пояснення своїх численних порушень зі ставками. Якщо аргументи Тоффоло будуть непереконливими, то йому загрожує тривала дискваліфікація. Раніше найкращий бомбардир Брентфорда Айвен Тоуні отримав 8 місяців бану саме за надмірну любов до азартних ігор.

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