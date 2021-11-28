Милан поражением от Сассуоло в 14-м туре продолжил серию неудачных результатов в чемпионате Италии. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

На 21-й минуте открыли счет "россонери": Эрнандес подал угловой с левого фланга, а Алессио Романьоли был первым на ближней стойке.

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Однако еще до перерыва Сассуоло забил дважды. Сначала Джанлука Скамакка роскошным выстрелом из-за пределов штрафной снял паутину с девятки ворот Меньяна. Потом стандарт "нероверди" завершился автоголом Симона Кьяера. Добил хозяев Доменико Берарди, который на 66-й минуте обыграл Романьоли и пробил кипера Милана.

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