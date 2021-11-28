Мілан поразкою від Сассуоло в 14-му турі продовжив серію невдалих результатів у чемпіонаті Італії. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

На 21-й хвилині відкрили рахунок "россонері": Ернандес подав кутовий з лівого флангу, а Алессіо Романьйолі був першим на ближній стійці.

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Однак, ще до перерви Сассуоло забив двічі. Спершу Джанлука Скамакка розкішним пострілом з-за меж штрафного майданчика зняв павутину з дев'ятки воріт Меньяна. Згодом стандарт "нероверді" завершився автоголом Сімона К'яера. Добив господарів Доменіко Берарді, який на 66-й хвилині обіграв Романьйолі та пробив кіпера Мілана.

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