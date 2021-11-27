Ювентус проиграл Аталанте в 14-м туре чемпионата Италии 2021/22. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Команды обменялись несколькими полумоментами, а на 28-й минуте Сапата открыл счет. Джимсити перехватил мяч в центре поля и одной передачей вывел колумбийца на рандеву с Щенсны – кипер Ювентуса рухнул еще до удара под перекладину.

Аталанта с Малиновским обыграла Ювентус – историческая победа бергамасков закрепила ее в зоне ЛЧ

Этот гол оказался для Аталанты победным. Дибала на последних минутах мог спасти для туринцев очко, однако ударом со штрафного лишь "облизал" перекладину.