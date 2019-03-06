Новичок Зари Нортон: В Украине холодно, это стало для меня неприятным фактом

Полузащитник Зари Матеус Нортон поделился первыми впечатлениями от пребывания в Украине и в команде.

"Я бесконечно счастлив подписать контракт с Зарей. Буду стараться работать и приносить команде ту максимальную пользу, которую могу.

Я думаю, что с адаптацией проблем не будет, и она пройдет быстрее обычного. Уверен, что бразильцы, которые уже играют в Заре, помогут мне с этим вопросом. Проблем не возникнет.

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Конкуренция – это хорошо. Знаю, что в команде много футболистов на мою позицию. Отдельно скажу, что играю я на позиции опорного полузащитника. Некоторое время играл на позиции правого защитника. Не хочу забегать вперед или занимать чье-то место. Я постараюсь доказать своей работой, что достоин места в составе.

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В Украине достаточно холодно, это стало для меня не очень приятным фактом. Плюс, язык другой. Ничего не понимаю. Я говорю только на португальском. Но будет теперь повод учить другие языки", – цитирует Нортона официальный сайт Зари.