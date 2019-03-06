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Звезда близка к подписанию японского защитника и бразильского хавбека

08:29 60 Читати українською
Звезда близка к подписанию японского защитника и бразильского хавбека
Ицуки Урата

Луганская Заря продолжает усиливать состав после закрытия трансферного окна.

В лагере Зари находится японский левый защитник Ицуки Урата, а также бразильский хавбек Ипполиту, об этом сообщает сайт болельщиков луганского клуба.

Заря объявила о подписании бразильского хавбека Нортона

22-летний японец уже долго находится в команде Вернидуба и даже был на турецких сборах, но покинул команду из-за повреждения. Сейчас 22-летний защитник присоединился к луганчанам уже в Украине и стороны близки к подписанию соглашения.

Кроме того, состав Зари может пополнить бразильский хавбек Ипполиту. Футболист уже отправился в Украину для подписания соглашения с луганской командой.

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