Звезда близка к подписанию японского защитника и бразильского хавбека

Луганская Заря продолжает усиливать состав после закрытия трансферного окна.

В лагере Зари находится японский левый защитник Ицуки Урата, а также бразильский хавбек Ипполиту, об этом сообщает сайт болельщиков луганского клуба.

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22-летний японец уже долго находится в команде Вернидуба и даже был на турецких сборах, но покинул команду из-за повреждения. Сейчас 22-летний защитник присоединился к луганчанам уже в Украине и стороны близки к подписанию соглашения.

Кроме того, состав Зари может пополнить бразильский хавбек Ипполиту. Футболист уже отправился в Украину для подписания соглашения с луганской командой.

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