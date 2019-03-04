Заря объявила о подписании бразильского хавбека Нортона

Полузащитник Матеус Нортон официально стал игроком луганской Зари.

Заря на своем официальном сайте сообщила о подписании бразильского хавбека Матеуса Нортона. Контракт рассчитан на 2 года и 6 месяцев. Перед этим он находился в команде на просмотре.

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Предварительным клубами футболиста были Айморе и Флуминенсе. В составе вторых провел на поле 25 матчей.

Луганская команда после 20 туров находится на 4 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко.

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