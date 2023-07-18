"Саша начинал свой путь с ФК Оболонь. Первые шаги он сделал именно здесь. Можно сказать, что именно благодаря нашей команде он стал тем Рыбкой, которого его все знают. Наш тренерский штаб хотел, чтобы у нас в команде был опытный игрок, который бы мог своим опытом помогать ребятам быстрее адаптироваться к УПЛ.

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Он знает, что такое делать первые шаги на таком уровне и может этим опытом вдохновлять ребят на победы. И потому это очень важная фигура в нашем клубе. Он однозначно считается обязательной частью этого коллектива. Он знает многих сотрудников, и я его достаточно хорошо знаю. Мне известно о его человеческих качествах, поэтому могу сказать, что он профессионал, как на поле, так и вне его. Благодаря его опыту в лучших клубах Украины и в сборной он способен вдохновлять молодых игроков", – цитирует Валерия Иващенко клубная пресс-служба "пивоваров".

Напомним, в прошлом сезоне Первой лиги Оболонь завоевала серебряные медали, что позволило киевской команде квалифицироваться в УПЛ. Первый официальный матч в новом сезоне "пивовары" проведут 28 июля против Колоса из Ковалевки.

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