"Сашко розпочинав свій шлях з ФК Оболонь. Перші кроки він зробив саме тут. Можна сказати, що саме завдяки нашій команді він став тим Рибкою, якого його всі знають. Наш тренерський штаб хотів щоб у нас в команді був досвідчений гравець, який би міг своїм досвідом допомагати хлопцям швидше адаптовуватися до УПЛ.

Новачок УПЛ продовжив контракти з 15 гравцями

Він знає, що таке робити перші кроки на такому рівні, і може цим досвідом надихати хлопців на перемоги. І тому це дуже важлива фігура в нашому клубі. Він однозначно вважається неодмінною частиною цього колективу. Він знає багатьох працівників і я його доволі добре знаю. Мені відомо про його людські якості, тому можу сказати, що він є професіоналом, як на полі, так і поза ним. Завдяки його досвіду в найкращих клубах України та в збірній він здатен надихати молодих гравців", – цитує Валерія Іващенка клубна прес-служба "пивоварів".

Нагадаємо, у минулому сезоні Першої ліги Оболонь виборола срібні медалі, що дозволило київській команді кваліфікуватися до УПЛ. Перший офіційний матч в новому сезоні "пивовари" проведуть 28 липня проти Колоса з Ковалівки.

Кіпер-гренадер із Севастополя, бомбардир з англійським досвідом і талант з аматорського футболу: нові імена УПЛ