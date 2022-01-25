Винисиус Тобиас решил как можно скорее обозначить свои претензии на место в основе Шахтера.

Ветераны "горняков" Андрей Пятов и Жуниор Мораес оценили выступление 17-летнего новичка в спарринге против Вольфсберга.

Гол Мораеса пяткой в видеообзоре матча Шахтер – Вольфсберг – 4:1

"Винисиус очень понравился. Сегодня отдал две голевые, быстрый парень. Он молодец, приятно удивил", – рассказал Пятов в комментарии Футбол NEWS.

"У Винисиуса Тобиаса большой потенциал. Мы прекрасно понимаем его желание учиться, расти и становиться частью команды. Поэтому его можно только поздравить", – поддержал партнера Мораес.

Напомним, Шахтер приобрел Тобиаса у Интернасьонала еще летом. По неофициальным данным, дончане отдали за Винисиуса 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 млн перечислят в феврале 2022 года. Также предусмотрены дополнительные бонусы.

Шахтер – Вольфсберг: разгром в первом спарринге, шикарный дебют Винисиуса, Мораес поставил эффектную точку