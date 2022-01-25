Вінісіус Тобіас вирішив якомога швидше окреслити свої претензії на місце в основі Шахтаря.

Ветерани "гірників" Андрій Пятов та Жуніор Мораєс оцінили виступ 17-річного новачка у спарингу проти Вольфсберга.

Гол Мораєса п'ятою у відеоогляді матчу Шахтар – Вольфсберг – 4:1

"Вінісіус дуже сподобався. Сьогодні віддав дві гольові, швидкий хлопець. Він молодець, приємно здивував", – розповів Пятов у коментарі Футбол NEWS.

"Вінісіус Тобіас має великий потенціал. Ми чудово розуміємо його бажання вчитися, рости і ставати частиною команди. Тому його можна лише привітати", – підтримав партнера Мораєс.

Нагадаємо, Шахтар придбав Тобіаса у Інтернасьонала ще влітку. За неофіційними даними, донеччани віддали за Вінісіуса 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 млн перерахують у лютому 2022 року. Також передбачені додаткові бонуси.

Шахтар – Вольфсберг: розгром у першому спарингу, шикарний дебют Вінісіуса, Мораєс поставив ефектну крапку