Новачок Шахтаря вразив ветеранів у першому ж матчі: "Віддав дві гольові, швидкий хлопець"
Вінісіус Тобіас вирішив якомога швидше окреслити свої претензії на місце в основі Шахтаря.
Ветерани "гірників" Андрій Пятов та Жуніор Мораєс оцінили виступ 17-річного новачка у спарингу проти Вольфсберга.
Гол Мораєса п'ятою у відеоогляді матчу Шахтар – Вольфсберг – 4:1
"Вінісіус дуже сподобався. Сьогодні віддав дві гольові, швидкий хлопець. Він молодець, приємно здивував", – розповів Пятов у коментарі Футбол NEWS.
"Вінісіус Тобіас має великий потенціал. Ми чудово розуміємо його бажання вчитися, рости і ставати частиною команди. Тому його можна лише привітати", – підтримав партнера Мораєс.
Нагадаємо, Шахтар придбав Тобіаса у Інтернасьонала ще влітку. За неофіційними даними, донеччани віддали за Вінісіуса 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 млн перерахують у лютому 2022 року. Також передбачені додаткові бонуси.
Шахтар – Вольфсберг: розгром у першому спарингу, шикарний дебют Вінісіуса, Мораєс поставив ефектну крапку