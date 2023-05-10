Полузащитник Шахтера Дэнил Кастильо попал в заявку сборной Эквадора U-20.

Шахтер может сменить зарубежный стадион для выступлений в еврокубках

"Горняки" всего 2 недели назад подписали 19-летнего игрока из ЛДУ Кито. Кастильо еще не имеет ни одного матча на взрослом уровне, но основной в молодежке Эквадора. "Банановые" заняли четвертое место на последнем чемпионате Южной Америки, благодаря чему едут на Мундиаль.

ЧМ-2023 U-20 состоится в Аргентине с 20 мая по 11 июня. Эквадор попал в группу В со США, Фиджи и Словакией. Украина выиграла предыдущий молодежный Мундиаль в Польше (2019 год), однако в этот раз не прошла квалификацию и не сможет защитить титул.

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